Украина рассчитывает, что новый состав Европарламента будет противодействовать агрессии РФ

Украина рассчитывает на поддержку нового состава Европейского парламента в совместном противодействии российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном ведомством в понедельник.

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"Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европарламентом в вопросах реализации европейского курса нашего государства, воплощении в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии", - говорится в официальном заявлении министерства.

"Убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским Союзом в целом", - отметили в МИД.

Министерство также приветствовало продемонстрированное во время выборов способность ЕС противостоять попыткам России вмешиваться в избирательные процессы Евросоюза путем кибер- и дезинформационных атак и пропаганды.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о том, что большинство в нем составят симпатизирующие Украине депутаты.

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