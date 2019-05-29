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Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане во время кампании по Brexit

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Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане во время кампании по Brexit

Среда, 29 мая 2019, 14:34

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который является кандидатом на пост премьер-министра, должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Судья суда Вестминстерского магистрата в Лондоне принял решение, что Джонсон должен отвечать по трем частным искам, в которых его обвиняют в неправомерных действиях на государственной должности.

"Это означает, что ответчик будет обязан присутствовать в этом суде для предварительного слушания, и дело будет направлено в Королевский суд для судебного разбирательства", - говорится в решении.

Речь идет о заявлениях Джонсона во время агитации за выход Британии из ЕС накануне референдума 2016 года.

 

Он говорил, что членство в ЕС стоит Британии 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Этот тезис стал одним из основных во время кампании по Brexit и цифру даже поместили на агитационный автобус, который ездил по стране.

Заявитель утверждает, что Джонсон ввел в заблуждение общественность при подготовке референдума и относительно его последствий, а также повторял эти же ложные сведения на всеобщих выборах 2017 года.

Джонсон считается главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, на должность главы британского правительства.

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