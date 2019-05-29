Лавров заявил, что правительство Австрии повалила русофобия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Австрии, которое 27 мая парламент отправил в отставку, стал жертвой русофобии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентсво ТАСС.

Комментируя австрийскую "аферу на Ибице", Лавров сказал, что здесь "всем все понятно".

" Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от "старших братьев", можно списывать все на русских по принципу highly likely, который объявила в свое время Тереза ​​Мэй. Это очень модно", - заявил глава российского МИД.

"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе, которые активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки, впоследствии стали, правда, говорить "русскоговорящая" и регулярно напоминали об этом. Сейчас, когда выяснилось боснийское происхождения этой студентки, то об этом мало сообщают, если вообще сообщают", - добавил он.

Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

В понедельник австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера Австрии с "россиянкой" была инсценирована.