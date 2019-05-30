Госдума РФ рассмотрит законопроект о приостановлении ядерного договора с США

Государственная дума РФ 18 июня рассмотрит внесенный президентом России законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее в четверг о том, что Путин внес в Думу такой законопроект, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Он пообещал, что совет Думы в течение часа определит сроки рассмотрения этого документа.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

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2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.

Россия отрицала все обвинения США.

4 марта президент РФ Владимир Путин издал указ о приостановлении участия в ДРСМД.