Решение об участии Пучдемона в выборах в Европарламент примет Верховный суд Испании

Верховный суд Испании примет решение о том, сможет ли беглый каталонский лидер Карлес Пучдемон участвовать в выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В субботу суд первой инстанции в Мадриде постановил, что апелляция Пучдемона на решение о запрете участвовать в выборах должна быть передана в высший суд страны.

Центральная избирательная комиссия Испании на прошлой неделе запретила Пучдемону и двумего соратникам участвовать в выборах, потому что они не проживают в Испании.

В пятницу генеральная прокуратура вынесла необязательное юридическое заключение, в котором говорилось, что трое беглых политиков могут быть допущены к выборам, но окончательное решение должно быть принято в суде.

Пучдемону, живущему в Брюсселе, грозит арест, если он вернется в Испанию, в связи с референдумом о независимости 2017 года в Каталонии.

Но он сказал, что вернется в Испанию, если его изберут в Европейский парламент. Бывший президент Каталонии утверждает, что он будет защищен парламентским иммунитетом, предоставляемым членам Европарламента, что, вероятно, будет оспорено в судах.

Также планируют баллотироваться Тони Комин, бывший министр здравоохранения Каталонии, который живет в Брюсселе, и Клара Понсати, бывший министр образования, проживающая в Шотландии.