Европа готова возобновить санкции, если Иран нарушит ядерное соглашение - СМИ

Европа может вновь ввести санкции против Ирана, если Тегеран откажется даже от части ядерного соглашения 2015 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента Франции.

Иранское государственное информационное агентство IRIB в понедельник сообщило, что Тегеран возобновит часть своей приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерного соглашения, но добавило, что Тегеран не планирует полностью выходить из соглашения. Президент Ирана должен выступить в среду с соответствующим заявлением.

"Мы не хотим, чтобы Тегеран завтра объявил о действиях, которые нарушали бы ядерное соглашение, потому что в этом случае мы, европейцы, были бы обязаны повторно ввести санкции в соответствии с условиями соглашения. Мы не хотим этого и надеемся, что иранцы не примут это решение", - сказала собеседник агентства.

Франция, Германия и Великобритания подписали соглашение, которое сняло санкции против Тегерана в обмен на ограничения на атомную деятельность Ирана.

Страны неоднократно предупреждали Иран о необходимости соблюдать все аспекты соглашения и, что наиболее важно, элементы, связанные с ядерной деятельностью.

"Мы отправили сообщения в Тегеран, чтобы сказать, что мы полны решимости выполнить соглашение, что мы действительно хотим, чтобы они оставались в этом соглашении, хотя мы приняли во внимание сложность ситуации и передали те же сообщения нашим американским союзникам", - сказал источник.

"Завтра, в зависимости от того, что содержится в заявлении Тегерана, на данном этапе мы ожидаем, что это будет коллективная европейская реакция, но, поскольку мы еще не знаем точно, что будет в нем, мы готовимся к различным случаям", - добавил он.