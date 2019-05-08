Евродепутаты требуют объяснить приглашение Лукашенко в Брюссель

Пять депутатов Европарламента требуют объяснить, почему президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Брюссель на обед по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Лукашенко получил приглашение на встречу 13 мая вместе с лидерами других пяти восточных партнеров ЕС: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что Лукашенко еще не ответил на приглашение и что они не ожидают, что он приедет.

Но сам факт приглашения Лукашенко вызвал беспокойство у евродепутатов, которые направили письмо главе внешней политики ЕС Федерике Могерини.

"Режим Лукашенко поддерживал низкий уровень соблюдения прав человека, подавлял инакомыслие и нападал на свободу слова. Европейские и белорусские граждане должны получить достоверное объяснение приглашению, которое рискует создать впечатление о поддержке режима", - говорится в письме.

Беларусь пока не подтверждала, что кто-то из официальных лиц приедет в Брюссель, хотя, возможно, министр иностранных дел Владимир Макей, принимавший участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в 2017 году, все же будет там.