Саммит ЕС принял декларацию с обязательствами о совместном будущем

Лидеры Европейского Союза на неформальном саммите в румынском Сибиу приняли декларацию о совместной стратегии на следующие 5 лет.

Как сообщает "Европейская правда", документ обнародован на сайте Совета Европейского Союза в четверг.

Декларация утверждает, что ЕС ступает в будущее крепким, единым блоком, залогом успеха которого являются совместные действия.

Читайте также Премьер Румынии посетовала, что ее не пригласили на неформальный саммит ЕС

"Мы подтверждаем, что мы сильнее в этом все более нестабильном и сложном мире, когда мы едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее, а наше будущее - светлее, признавая при этом европейскую перспективу других европейских государств" , - говорится в документе.

Поэтому лидеры единодушно одобрили "Декларацию Сибиу" с десяти обязательств.

В частности, лидеры обязуются защищать "единую Европу", оставаться объединенными и всегда искать общие решения, защищать демократию и верховенство права и придерживаться принципа справедливости.

"Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в мире, чтобы поддерживать и развивать основанный на правилах международный порядок, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные проблемы - сохранение окружающей среды и борьбу с изменением климата", - говорится в декларации.