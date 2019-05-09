Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Лидер венгерского "Йоббика" приехал в Закарпатье, выступил за автономию региона

Председатель парламента Словакии приехал на парад к Путину

ЕС призвал Иран уважать ядерное соглашение и сожалеет из-за санкций США

В Черногории двух российских агентов осудили за попытку переворота






Освобождение моряков: посол рассказал об ожиданиях Украины от трибунала ООН

Четверг, 9 мая 2019, 16:20

Украина рассчитывает, что Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге примет ее аргументы по делу о незаконно задержанных в Керченском проливе 24 моряках, после чего Россия будет вынуждена выполнить это решение.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем, что суд выслушает наши аргументы и встанет на нашу сторону, и в конце примет решение в пользу Украины - как можно скорее освободить украинских моряков, которое РФ должна выполнить", - сказал Мельник.

Читайте также
В МИД ожидают через 2-3 недели решение трибунала ООН по пленным украинским морякам

Посол напомнил, что решение Трибунала в Гамбурге, который является очень важным институтом, имеет обязательную силу, а следовательно, Россия, по его словам, будет вынуждена выполнять это решение.

Если же, по его словам, будет сопротивление, то "есть средства воздействия и принуждения к выполнению - через Совет Безопасности, через ООН, через политическое влияние".

Читайте также
РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН об украинских моряках

Посол подчеркнул, что в интересах России выполнить решение Трибунала, потому что "чем дольше длится эта абсурдная ситуация по мотивам Кафки, тем дольше от этого страдают не только украинцы, но и имидж самой России".

Слушания по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков состоятся 10 мая в Гамбурге.

Читайте также: "Суд о войне и мире: чего ждать от трибунала ООН по делу о нападении РФ на Азове".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Азово-Керченский кризис Россия
powered by lun.ua