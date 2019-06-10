Обострение в Молдове: СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении россиян

На фоне обострения ситуации в Молдове СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России.

Как сообщает "Европейская правда", о соответствующем решении пресс-служба СБУ сообщила в понедельник утром.

Спецслужба сообщила, что оперативно отслеживает внутриполитическую ситуацию в Молдове. В частности, СБУ обменивается информацией с молдавскими коллегами "для сохранения спокойствия и стабильности в регионе".

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщила Служба безопасности Украины.

Накануне вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что ведется мониторинг ситуации.

МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег от реализации "российского сценария федерализации".

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины".