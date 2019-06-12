Еврокомиссар прибудет в Москву на газовые переговоры

Заместитель президента Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович прибудет в Москву 13 июня для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии на брифинге во вторник подтвердила визит "для обсуждения транзита газа после 2019 года". Шефчович встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов.

Шефчович в конце мая приезжал в Киев на инаугурацию президента Владимира Зеленского и отметил, что в сфере энергетики ЕС надеется на продолжение реформ, включая анбандлинг "Нафтогаза".

Также вице-президент Еврокомиссии напомнил о завершении со следующего года транзитного соглашения с "Газпромом".

Напомним, в начале апреля в Еврокомиссии заявили, что хотят до летних каникул в августе провеститрехсторонние переговоры с РФ и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.