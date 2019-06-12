МИД: Россия пытается "выменять" возвращение в ПАСЕ на визит комиссара в Крым
В МИД Украины заявили, что Россия пытается "выменять" возвращение своей делегации в ПАСЕ на визит комиссара СЕ по правам человека в оккупированный Крым.
Об этом в среду заявила пресс-секретарь МИД Украины, сообщает "Европейская правда".
Напомним, ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить аннексирован Россией Крым, однако визит еще необходимо подтвердить.
В МИД подчеркнули, что Украина последовательно настаивала на проведении такого визита - и не одного, а на регулярной основе. Однако на сегодня договоренностей по конкретным датам визита между Украиной и Миятович нет.
"Но главное не даты, главное - это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - заявила пресс-секретарь МИД.
Она подчеркнула, что на пути к визиту еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове.
"В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", - отметила пресс-секретарь министерства.
Она отдельно подчеркнула, что разговоры о визите Миятович в Крым происходят на фоне возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ.
"В контексте июньской сессии ПАСЕ Украина привлекает внимание к тому, что попытки российской стороны "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблее на визит комиссара по правам человека является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях.
Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы", - добавила пресс-секретарь МИД.
Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.
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