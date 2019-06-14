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Венгрия отказалась от критики закона об образовании в проекте заявления саммита Украина-ЕС – СМИ

Пятница, 14 июня 2019, 21:19

В проекте заявления саммита Украина-ЕС отсутствует упоминание о законе об образовании, который критикует Венгрия и который упоминался в предыдущем заявлении саммита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Прошлогоднее заявление по итогам саммита Украина-ЕС содержало призыв полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии №902/2017, – основываясь на предметном диалоге с представителями лиц, принадлежащих национальным меньшинствам, включая законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространения на частные школы.

Из-за этого закона Будапешт блокировал все заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне.

Однако, на этот раз во время переговоров с другими странами-членами Венгрия приветствовала обещания администрации президента Зеленского изучить некоторые аспекты закона и согласилась не упоминать о нем в заявлении.

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Также в документе, который был одобрен послами стран-членов ЕС 13 июня и направлен в Киев для дальнейших замечаний, речь идет о том, что Брюссель "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации". Подобная фраза содержалась и в заключительном коммюнике прошлогоднего саммита.

Кроме того, в проекте заявления говорится об осуждении раздачи Россией паспортов гражданам Украины на Донбассе.

Как сообщалось, саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве.

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Язык образования Венгрия
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