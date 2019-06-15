США приветствовали мирную передачу власти в Молдове

Государственный департамент США приветствовал решение Демократической партии Молдовы (ДПМ) отказаться от власти в пользу правительства Майи Санду и нового парламентского большинства, избранного демократическим путем.

Как сообщает "Европейская правда, об этом говорится в размещенном на сайте американского ведомства сообщении.

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"Мы вдохновлены тем, как и новая коалиция, и прежнее правительство провели мирную передачу власти, которая отражает волю народа. Призываем к сдержанности в этот переходный период", - говорится в сообщении Госдепа США.

В заявлении утверждается, что США продолжат внимательно следить за развитием событий в Молдове и будут по-прежнему привержены сотрудничеству со всеми гражданами Молдовы, которые строят более успешное и демократическое будущее страны.

Напомним, 14 июня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

Заявление прозвучало после того, как посол США в Молдове Дерек Хоган посетил в пятницу офис Демпарии. Вашингтон играл ключевую роль в разрешении кризиса власти в Молдове - легитимность молдавских властей плотно завязана на США еще с прошлого года.