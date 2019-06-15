Украинец остается в тяжелом состоянии после серьезного ДТП в Польше

Гражданин Украины, который с тремя другими украинцами попал в жуткое ДТП с летальным исходом 12 июня на западе Польши, находится в очень тяжелом состоянии в больнице города Гожув Великопольский.

Об этом сообщила агентству "Укринформ" руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, сообщает "Европейская правда".

"Я вчера дважды посетила в реанимационном отделении больницы молодого участника ДТП Александра. Имела разговор с врачом реанимационного отделения. Состояние пациента критическое, тяжелое", - констатировала консул.

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Она отметила, что на месте находятся родственники пострадавшего, а также граждан Украины, погибших в этой аварии. Они были опрошены в полиции в качестве свидетелей и потерпевших.

Представители общества "Украина начинается с себя" в Гожове Великопольском бесплатно помогли родным погибших и больного транспортом и проживанием.

Консул уже получила разрешения от прокуратуры на вывоз тел умерших, а также документы, на основании которых с понедельника будет продолжена процедура подготовки всех необходимых документов для транспортировки тел в Украину.

Напомним, серьезная авария произошла в Польше в среду, в результате ДТП погибли трое граждан Украины.

На местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком по неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четверо украинцев.