Климкин: важно, чтобы РФ не использовала Молдову как полигон

Глава МИД Украины Павел Климкин накануне встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 7 канал Одессы.

Министры обсудили политический кризис в Молдове, в результате которого старое правительство Демократической партии отказалося от власти в пользу социалистов и блока ACUM.

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"Очень важно, чтобы России не удалось применить Молдову как полигон для отработки решений уменьшения субъектности Молдовы, того, чтобы увеличить внешнее воздействие, провести долгосрочную российскую тактику", - заявил Климкин журналистам после встречи с румынским дипломатом.

Климкин также провел параллели между ситуацией в Молдове и Украине. "Если вы обратите внимание, когда был там Козак (вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который является спецпредставителем Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой - ЕП) в Кишиневе, терминология точно такая же, как по отношению к Донбассу", - добавил Климкин.

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Напомним, МИД Украины на этой неделе опубликовало сообщение для прессы, в котором признало одновременно двух премьеров и два правительства Молдовы.

Позже в МИД добавили, что это не было ошибкой, хотя и признали, что "Два премьеры - это много".

Неофициально дипломаты объясняют, что причиной являются их опасения из-за участия в новой коалиции пророссийской партии Додона, и из-за того, что смену власти в Молдове поддержал не только Запад, но и Россия.