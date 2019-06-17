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США уже работают с новым правительством Молдовы - начался первый официальный визит

Понедельник, 17 июня 2019, 11:16

Молдавская делегация во главе с главой МИД Нику Попеску начала первый официальный визит в США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Один из первых официальных визитов, запланированных с момента установления правительства Маи Санду - это тот, который я начал сегодня в США, одном из важнейших партнеров развития нашей страны. За ним будет несколько очень насыщенных дней, со многими встречами и официальными встречами в Вашингтоне", - отметил министр в своем Facebook.

"Особым моментом моего визита в Америку будет встреча с нашей диаспорой", - добавил он.

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Напомним, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску потребовал отставки посла в США Кристины Балан.

Попеску позвал Балан в Кишинев для консультаций 14 июня, однако она это проигнорировала и даже не объяснила причин своего отсутствия.

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