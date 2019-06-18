Над зданием муниципалитета в Швеции вывесили флаг СССР
В шведской коммуне Тебю над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.
В понедельник смотритель, пришедший на работу заметил флаг и немедленно его снял.
По словам Густава Сундмана, начальника Службы безопасности муниципалитета Тебю, никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.
"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это должно произойти где-то ночью, но мы не знаем точное время.", - говорит Густав Сундман.
В настоящее время муниципалитет планирует сообщить об инциденте в полицию и очень серьезно относится к инциденту.
"Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", - заявил Сундман.
Напомним, в 2015 году известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией президента Чехии Милоша Земана огромные красные трусы, заменив ими президентский штандарт.