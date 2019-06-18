Над зданием муниципалитета в Швеции вывесили флаг СССР

В шведской коммуне Тебю над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

В понедельник смотритель, пришедший на работу заметил флаг и немедленно его снял.

По словам Густава Сундмана, начальника Службы безопасности муниципалитета Тебю, никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это должно произойти где-то ночью, но мы не знаем точное время.", - говорит Густав Сундман.

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В настоящее время муниципалитет планирует сообщить об инциденте в полицию и очень серьезно относится к инциденту.

"Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", - заявил Сундман.

Напомним, в 2015 году известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией президента Чехии Милоша Земана огромные красные трусы, заменив ими президентский штандарт.