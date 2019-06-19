США уже в июле могут ввести санкции против Турции за покупку С-400 – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций, чтобы наказать Турцию за закупку ею российской системы ПРО С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, самый серьезный пакет санкций, который обсуждается чиновниками в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и Министерстве финансов США, "расшатает и без того неспокойную экономику Турции".

На фоне информации о санкциях турецкая лира утром в среду уже потеряла 1,5%.

Отмечается, что на данный момент наибольшую поддержку нашла идея введения против нескольких компаний в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом CAATSA, который нацелен на компании, ведущие бизнес с Россией. Такие санкции, по данным агентства, должны отдалить компании от американской финансовой системы, что сделает практически невозможным для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на территории США.

Читайте также Турция обещает контрмеры в ответ на санкции США за С-400

По данным источников, США могут ввести санкции уже в июле, как только Турция начнет получать компоненты системы С-400.

Соединенные Штаты говорят, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35, и сказали Турции, что она будет исключена из этой программы. Вашингтон также предупредил Турцию о возможных санкциях, если она примет российскую систему.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершила сделку с Россией и что системы будут доставлены в июле.

Ранее стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.