Стало известно, кто заменит Мингарелли в должности посла ЕС в Украине

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".

В статье отмечается, что замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами.

О назначении нового посла дипломатам стало известно в начале июня. Информацию о том, что решение в отношении руководителя стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, "Европейской правде" подтвердили сразу несколько источников.

"Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маасикас. Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве", - говорится в статье.

Будущий посол в настоящее время является заместителем министра иностранных дел Эстонии, и львиную долю своей карьеры проработал на собственное государство. С 2011 по 2016 год он возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

"Последний период был особенным: в 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна", - говорится в статье.

В целом же на дипломатическую службу Маасикас перешел в 2001 году - сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году его назначили послом в РФ, однако доехать до Москвы дипломат не успел из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Также Матти Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.