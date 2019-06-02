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Число кандидатов на пост премьера Британии увеличилось до 13

Воскресенье, 2 июня 2019, 17:29

Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13-м претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.

Как сообщает "Европейская правда", о своем участии он заявил в эфире Sky News.

Джима пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС в случае своей победы.

"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", - сказал он.

Джима был министром по делам университетов до ноября прошлого года, когда он оставил правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.

"Кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", - отметил он.

Джима - сын иммигрантов из Ганы, он сделал карьеру инвестора, а потом занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году.

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