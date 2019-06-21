Верховный суд Испании вынес решение по резонансному делу об изнасиловании

Верховный суд Испании принял решение о резонансном нападении на женщину, которое всколыхнуло всю страну: суд признал преступление, которое ранее считался сексуальным насилием, групповым изнасилованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сначала пятерых мужчин, известных как "Волчья стая", приговорили к 9 годам заключения за нападение, которое судьи не признали изнасилованием. Однако прокуроры обратились в Верховный суд с просьбой пересмотреть приговор - и судьи увеличили срок заключения для подозреваемых до 15 лет.

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Резонансное нападение произошло в июле 2016 года на городе Памплона, когда там проводился традиционный праздник Сан-Фермин. Пятеро мужчин затащили в коридор жилого дома 18-летнюю женщину, сняли с нее одежду и занялись с ней незащищенным сексом.

Некоторые из обвиняемых снимали все на свои телефоны и впоследствии прислали видео в чат в WhatsApp под названием "La manada" ( "Волчья стая"). С тех пор видео стало центральным в вопросе о том, изнасиловали мужчины эту женщину или подвергли ее сексуальному насилию.

В полицейском отчете говорилось, что женщина все время держала глаза закрытыми, и у нее был "пассивное или нейтральное" выражение лица.

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В апреле 2018 года суд в Наварре приговорил мужчин к 9 годам каждого за сексуальное насилие. Вердикт суда вызвал массовые демонстрации со стороны правозащитных групп и политиков. Они считали, что длительное сексуальное нападение с участием пяти мужчин не может быть ничем иным, как изнасилованием.

Сегодня же суд постановил, что предыдущий вердикт был неправильным, поскольку жертва не соглашалась на секс, а сам половой акт был совершен за "поистине устрашающим сценарием".