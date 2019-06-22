Молдова хочет помощи Украины с Приднестровьем и антикоррупцией - премьер

Сотни тысяч людей соберутся в парке Летна в Праге в воскресенье, 23 июня, чтобы призвать премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Прага не видела ничего подобного после протестов 1989 года, которые уничтожили коммунистический режим в тогдашней Чехословакии", - говорится в материале.

Около 400 000 чехов подписали петицию, которой призывают Бабиша уйти в отставку из-за подозрений в мошенничестве с субсидиями ЕС, которые были выплачены его бывшим компаниям.

Бабиш отвергает требования и говорит, что Чехия процветает. "Чешская Республика работает хорошо. Мы лучшие в регионе и во всей Европе. Если вы хотите инвестировать, это лучшее место", - сказал недавно Бабиш.

Массовые акции в Чехии начались с конца апреля. Поводом для демонстраций, в частности, стало намерение министра юстиции (от партии Бабиша ANO) провести реформу прокуратуры и упразднить должность генерального прокурора. Именно генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

По данным СМИ, на улицы Праги 4 июня вышло 120 000 человек.