Суд закрыл дело о задержании мигрантов против главы МВД Италии

Итальянский суд отклонил дело против министра внутренних дел Маттео Сальвини по обвинению в незаконном задержании после того, как он отказался разрешить высадку мигрантов со спасательного корабля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Расследование касалось инцидента с участием 47 человек, спасенных 19 января у берегов Ливии кораблем Sea-Watch 3. Ему разрешили высадить мигрантов только 31 января после того, как Италия заключила соглашение с другими европейскими странами о приеме мигрантов.

"Судебные процессы и расследования меня не пугают, но я рад, что судебная система подтверждает, что порты могут быть закрыты для пиратских кораблей", - сказал Сальвини после решение суда.

Суд на Сицилии постановил, что Sea-Watch 3, принадлежащая немецкой благотворительной организации и плавающая под голландским флагом, "вошел в воды Италии в одностороннем порядке и без необходимого разрешения береговой охраны".

Дело против других высокопоставленных министров, включая премьер-министра Джузеппе Конте, вице-премьера Луиджи Ди Майо и министра транспорта Данило Тонинелли, также было закрыто.

Попытки начать судебное разбирательство против Сальвини за блокирование мигрантов на борту другого корабля в начале этого года также провалились после того, как Сенат оказался снять иммунитет для судебного разбирательства.