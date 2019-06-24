В новом правительстве Молдовы произошла первая отставка

Недавно назначенный министр юстиции Молдовы Станислав Павловский ушел в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Павловский - вице-председатель партии "Платформа Достоинство и правда" (DA), он был назначен министром юстиции 8 июня.

По его словам, отставка связана с некими "несоответствиями личного характера" с Конституцией Молдовы. Какой именно его опыт или качество не соответствует основному закону, Павловский не уточнил.

"Пока я работал над планом действий в юстиции, выяснил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Молдовы, делают невозможной мою работу как члена правительства", - заявил Павловский, не уточнив, о каких несоответствиях идет речь.

Он добавил, что Конституция для него "свята", и поэтому он намерен не держаться за министерское кресло.

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила Павловского за сотрудничество и сообщила, что приняла его заявление об отставке.

На его место премьер предложила Олесю Стамате, которая уже приняла ее предложение стать министром юстиции.