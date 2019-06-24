В Москве уверены: делегацию РФ со значительным перевесом решат вернуть в ПАСЕ

Резолюцию об отмене ограничений работы российской делегации с последующим ее возвращением в Парламентскую ассамблею Совета Европы примут 24 июня со значительным перевесом голосов.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает "Европейская правда" со ссылкой на TAСС.

"По сегодняшнему раскладу сил в ассамблее уверен, что предстоящий вечером доклад бельгийки Петры де Суттер (руководителя регламентной комиссии ПАСЕ) будет принят со значительным перевесом. Расклад сил в ассамблее, безусловно, будет адекватным, то есть в пользу возвращения российской парламентской делегации ", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что некоторые представители западных стран якобы хотели бы, чтобы Россия "хлопнула дверью". "Как бы ни сложилось, хлопать дверью - это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех же наших "стратегических партнеров". Я подобный вариант для себя исключаю", - отметил политик.

"Наша позиция остается абсолютно незыблемой. Если к нашей делегации будут применены любые самые ничтожные санкции, российская делегация не видит возможности работать в ПАСЕ", - пояснил он.

Слуцкий также прокомментировал вопрос внесения членских взносов в организацию. "Давайте не будем забегать вперед, дождемся, что будет с полномочиями российской делегации. Далее те, в чьей компетенции принимать подобные решения (то есть руководство страны), уверен, примут правильное и своевременное решение", - подчеркнул он.

Напомним, в Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации в ассамблею без выполнения каких-либо условий.

Как известно, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".