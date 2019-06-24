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Депутаты ПАСЕ готовятся голосовать за российское решение, не имея его текста

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Возвращение РФ в ПАСЕ подорвет справедливость и ослабит Совет Европы - МИД

Понедельник, 24 июня 2019, 20:01

Восстановление прав Российской Федерации в ПАСЕ ослабит Совет Европы и подорвет прозрачность правил в организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник вечером заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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"Снятие запрета в отношении России в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить российскую агрессию. Напротив, она ослабит уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - написала Зеленко в своем аккаунте в Twitter.

Как известно, решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Как сообщала "Европравда", у депутатов ПАСЕ до сих пор нет текста решения с поправками, за которое они должны голосовать ночью.

Идею снятия санкций с России в ПАСЕ поддержало немало западных политиков и правительств. В понедельник премьер Британии также поддержала снятие санкционного давления из России в ПАСЕ.

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