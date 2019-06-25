Климкин просит не считать Зеленского или Порошенко виновником проигрыша в ПАСЕ

Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов в Украине.

Об этом на "Европейской правде" написал глава МИД Павел Климкин.

"Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил он.

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"Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, как они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями? У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать", - добавил министр.

Министр назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении приостановить работу в Ассамблее в знак протеста. "Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - написал Климкин.

Он также заявил, что Киев отзывает посла из Страсбурга для консультаций.

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