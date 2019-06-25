Чапутович объяснил Лаврову, почему россиян не пригласят на 80-летие начала Второй мировой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе майских переговоров с польским коллегой Яцеком Чапутовичем поднял вопрос отсутствия приглашения для России на сентябрьские мемориальные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sieci.

Глава МИД Польши заявил, что Россия не получила и не получит приглашения.

"Приглашены государства НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства. Мы хотим отмечать эту дату в нашем, европейском кругу. Также дело в том, что 1 сентября 1939 года Россия не была стороной войны, разве что в контексте пакта Риббентропа-Молотова, который в определенном значении развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, совершив агрессию против Польши. В январе 2020 года мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, в этом случае визит российской делегации будет приемлемым", - сказал Чапутович.

Глава польской дипломатии отметил, что для Лавров также жаловался на снос в Польше памятников, связанных с Красной армией.

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"В ответ я сказал, что могилы солдат, кладбища тщательно охраняются, и возникла мысль, что, возможно, это нужно четко показать российским журналистам. Что касается символов коммунизма, то мы вправе их устранять. Я заявил о готовности к разговорам с Россией на исторические темы по меньшей мере в рамках комиссии по трудным вопросам, почти не работает. Со стороны России, однако, нет достаточной открытости по этому вопросу. Министр Лавров также затронул вопрос отсутствия приглашения на сентябрьские мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны", - отметил Чапутович.

Министр подчеркнул, что "несмотря на различия, мы должны разговаривать". "Некоторые вопросы, возможно, удастся решить", - подчеркнул он.

Напомним, президент Анджей Дуда пригласил президента Украины на торжества, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.