РФ обвинила бывшего "хозяина Молдовы" в руководстве международным наркосиндикатом

МВД России предъявило обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдовы, олигарху Владу Плахотнюку, в руководстве наркосиндикатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание РБК.

Плахотнюка также обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили изданию в российском МВД, Плахотнюк проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ.

По данным следствия, Плахотнюк сговорился с лидерами организованной преступности Молдовы - криминальным авторитетом Олегом Прутяну ("Борманом") и другими уроженцами Молдовы и Испании - "с целью личного обогащения".

Следствие заявило, что собрало доказательства личной встречи Плахотнюка с несколькими уголовными лидерами, на которой те обсудили объемы поставок гашиша, расходы на его приобретение, транзит, хранение, цену реализации и размеры своих долей прибыли.

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В МВД РФ заявили, что взаимодействие с Прутяну и контроль за наркосиндикатом по указанию Плахотнюка осуществлял депутат молдавского парламента и бывший охранник Плахотнюка Константин Цуцу. Ему также заочно предъявили обвинения.

В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк, занимались также "торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями финансово-банковской системы" Молдовы.

Напомним, на фоне обострения политического кризиса в Молдове Плахотнюк покинул страну. По данным "Украинской правды", 15 июня он вылетел в Лондон из Киева.

24 июня Плахотнюк сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая еще недавно была партией власти.