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"Хозяин Молдовы" Плахотнюк объяснил побег из страны

Понедельник, 17 июня 2019, 13:09

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк заявил, что планирует вернуться в Молдову и быть в оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Плахотнюка, он уехал за границу, чтобы обезопасить себя и свою семью. Он также рассказал, что его пытались похитить.

Плахотнюк рассказал о том, что вместе с коллегами по партии они решили стать активной оппозицией, чтобы не допустить захвата Молдовы "группами интересов извне страны".

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"Молдаване должны руководить изнутри, а не из-за рубежа. Молдова должна быть свободной и независимой, а не становиться придатком другой страны или территории", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

По словам Плахотнюка, решение отдать власть было принято еще во вторник, 11 июня, но до пятницы демократы ждали диалога от трех других партий. Однако из-за того, что другие партии на диалог не согласились, демократы приняли это решение, якобы чтобы не усугублять кризис.

По словам Плахотнюка, "ситуация еще не полностью вышла из-под контроля", и он уверен, что еще остались люди, которые "готовы защитить страну, в частности люди с правом голоса в парламенте.

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"Те же, кто сейчас в эйфории, скоро проснутся в реальности, когда они будут искать помощь даже в Демпартии, чтобы выйти из этого капкана. Мы будем готовы помочь выбраться, но не простим способ, которым Молдову и ее граждан поставили в рискованную ситуацию", - пояснил демократ.

В завершении Плахотнюк указал на то, что "он на баррикадах". "Вернусь в страну как можно скорее, после того как моя семья будет в безопасности", - резюмировал лидер Демпартии.

По данным "Украинской правды", 15 июня Плахотнюк улетел в Лондон из Киева.

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