В Польше меняют упоминания "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе

Закон об Институте национальной памяти предложил изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся упоминаний о "украинских националистов" и термина "Восточная Малопольша".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

После того как в начале мая польские сенаторы попросили ИНП подготовить замену этим словам, Институт днях представил новую формулировку.

Термины как неоднозначные Конституционный суд Польши в январе признал не соответствующими Конституции.

Институт национальной памяти предложил новые формулировки: вместо слов "Украинские националисты" - "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА", вместо понятия "Восточная Малопольша" - "территория Второй Республики Польша".

"Такая редакция позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления", - отметил в письме комитету президент ИНП Польши Ярослав Шарек.

"Мы отклоняемся от неопределенного понятия "Восточная Малопольша" в пользу объемного и однозначного понятия", - сообщил Шарек.

По его словам, инициатива заключается в отказе от упоминания в положениях конкретных областей, где произошло преступление. По словам главы Института, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".

Законодательный комитет Сената поддержал предложения ИНП Польши и передал закон на второе чтение.

Согласно статье 55 Закона о ИНП, за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Украина неоднократно протестовала против этих норм.