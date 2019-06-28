Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генуэзский мост, где погибли 43 человека, снесли за несколько секунд

Кремль готовит приглашение Трампу на День победы

Мэй требует от Путина освобождения пленных моряков и деэскалации на Донбассе

Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением моряков - источники






Скандал с Cambridge Analytica: в Италии Facebook оштрафовали на 1 млн евро

Пятница, 28 июня 2019, 16:45

Регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, пока это самый большой штраф против интернет-гиганта, связанный с этим делом.

Читайте также
Британия оштрафует Facebook на 0 тысяч за скандал с Cambridge Analytica

Итальянское агентство сообщило, что 57 итальянцев загрузили приложение ThisIsYourDigitalLife, которое было использовано для сбора информации Facebook о пользователе и его друзьях в социальной сети.

Известно, что это приложение было использовано для предоставления данных компании Cambridge Analytica - агентству, которое использовало персональные данные людей, чтобы влиять на избирателей во время президентских выборов в США в 2016 году.

Читайте также
Cambridge Analytica получила из Facebook данные 2,7 млн жителей ЕС

Всего более 200 тысяч итальянцев без их ведома предоставили информацию о себе через приложение из примерно 87 млн  пользователей Facebook, которые пострадали от скандала с данными.

В то же время в итальянском агентстве подчеркнули, что собранная соцсетью информация не была передана Cambridge Analytica, однако такой сбор данных нарушает итальянские правила конфиденциальности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
соцсети Италия
powered by lun.ua