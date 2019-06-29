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Nord Stream 2 отозвал одну из заявок по маршруту через Данию

Суббота, 29 июня 2019, 10:14

Оператор строительства газопровода Nord Stream 2 отозвал одну из заявок по маршруту в территориальных водах Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сайт Nord Stream 2.

Была отозвана заявка на маршрут к югу от острова Борнхольм. "Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — пояснил исполнительный директор компании Nord Stream 2Маттиас Варниг.

В то же время в компании подчеркивают, что два заявки на альтернативный маршрут через территориальные воды Дании остаются в силе. В Nord Stream 2 планируют сосредоточится на лоббировании маршрута к северо-западу от острова Борнхольм.

Напомним, на прошлой неделе было представлено новое правительство Дании. Новый глава датского МИД Йеппе Кофод ранее выступал с инициативой заблокировать строительство Nord Stream 2.

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Северный поток-2 Дания
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