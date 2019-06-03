Сербия возобновила прямое авиасообщение с Киевом

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград со 2 июня 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут осуществлять три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Из Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 по Киеву), в воскресенье - в 18:05 (по местному времени, 19:00 по Киеву).

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Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будет осуществлять по вторникам и четвергам в 10:35, в воскресенье - в 21:40.

Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа - от $150 (по нынешнему курсу - около 4 тыс. грн).

Свой последний рейс компания выполнила 30 сентября 2016 года, объяснив прекращение полетов сезонностью. Однако на следующий летний сезон полеты в Киев не возобновились.