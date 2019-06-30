Страны Восточной Европы хотят заблокировать избрание Тиммерманса главой ЕК

Вышеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - договорилась заблокировать избрание президентом Еврокомиссии нидерландца Франса Тиммерманс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По данным издания, близкого к польской власти, существует также более широкий круг стран, которым не нравится выдвижения Тиммерманс – это члены ЕС с правоцентристскими правительствами, не в восторге от того, что Комиссию возглавит выдвиженец социалистов.

Формированием оппозиции к Тиммерманс занимается Польша, которая сейчас, по неофициальным данным, нашла согласие стран Вышеградской четверки, то есть Венгрии, Чехии и Словакии. При этом позиция словаков остается шаткой, ведь их правительством руководят социалисты, то есть партнеры партии Тиммерманса.

Для гарантированного блокирования кандидатуры необходимо заручиться поддержкой 8 государств-членов ЕС.

Начало воскресного саммита ЕС, посвященного избранию нового руководства Евросоюза, уже несколько откладывалось из-за переговоров между его участниками.

Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Тиммерманс.