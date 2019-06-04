РФ обжаловала решение арбитража о выплате компенсаций за оккупацию Крыма

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам ряда украинских нефтяных компаний, которыми РФ обязали выплатить компенсацию за оккупацию Крыма, что привела к потере оборудования и месторождений.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции России, передает "Европейская правда".

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и др. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - сказали в ведомстве.

В Москве считают иски неправомерными, поскольку они якобы "противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и другим нормам и принципам международного права".

В министерстве также утверждают, что оккупированный полуостров якобы является "суверенной территорией РФ", а инвестиции истцов "были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захвата и незаконную приватизацию".

16 апреля Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании на территории АР Крым, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Россия отказалась признавать решения.

Украинские нефтяные компании, среди которых крупнейший производитель нефтяной продукции "Укрнафта", подали против России в суд в связи с аннексией Крыма и потерей сети автозаправок.

После аннексии РФ конфисковала инфраструктуру этих компаний и перевела их заправки в свою собственность.

Компании утверждают, что Россия нарушила Соглашение между украинским и российским правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. "Укрнафта" требовала компенсации в 50 млн долларов, остальные 11 компаний - еще 47 млн.

26 июля 2017 года Арбитражный суд со штаб-квартирой в Женеве признал, что он компетентен выносить решения по предъявленным России претензиям. 18 октября Лозаннский суд отклонил апелляцию России и признал юрисдикцию Женевского арбитража по делам.

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