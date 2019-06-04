Генсек НАТО анонсировал проведение в июле совместных с Украиной учений в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в июле в Черном море пройдут учения при участии Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море путем большего количества кораблей и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией", - сказал Столтенберг.

По его словам, альянс внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря.

Генсек отметил, что уже проходили регулярные учения и визиты в порты, в том числе, кораблей из постоянных военно-морских групп НАТО и других кораблей Альянса.

"И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что альянс продолжит поддержку Украины и в других сферах.