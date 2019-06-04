Мэр Лондона ответил на прямое оскорбление со стороны Трампа: я подумал, это шутка

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что считает достойными "11-летнего" оскорбления в свой адрес, которые накануне в Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Президент, который находится с государственным визитом в Соединенном Королевстве, назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона, неоднократно критиковавшего американского президента в прошлом, в частности перед визитом.

Хан сообщил BBC, что он был на встречах, когда появился твитты, но когда ему рассказали, он не поверил, что они настоящие. "Во-первых, я подумал, что это шутка, что такое сделал бы разве что 11-летний парень", - сказал он.

Мэр сказал, что он любит Америку и очень важно иметь хорошие отношения с "ближайшим союзником" Великобритании. Но он повторил свое мнение, что уровень государственного визита не подходит нынешнему президенту.

"Мы должны быть очень осторожными, создавая впечатление, что мы оправдываем некоторые из вещей, с которыми Трамп связан", - сказал Хан, перечислив отделения детей-иммигрантов от родителей на границе с Мексикой; атаки на права ЛГБТ; выход США из Парижского климатического договора; снижение репродуктивных прав женщин.

"Если вы не можете быть честным и искренним с нашим лучшим другом, на самом деле это не наш лучший друг", - сказал Хан.

Ранее он заявил, что Трампа не стоит приглашать в страну. Хан сравнил риторику, которую использует президент США для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов XX века".