Польша и Литва: 2025-2027 годы - "окно" для вступления Украины в ЕС

На X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, которая завершилась 8 июня в Киеве, стороны подписали итоговый документ, содержащий договоренность о стратегии 2025 и 2027 как периода для возможного вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной рады.

"Мы определили, что, собственно, этот период - 2025 и 2027 - это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - сказал спикер ВР Андрей Парубий.

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"Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС", - подчеркнул он, отметив, что необходимо начинать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литвы "Украина-2027".

"В 2027 году, когда Литва будет во второй раз председательствовать в ЕС, вопрос Украины будет главным вопросом нашей повестки дня", - заверил литовский депутат Андрес Кубиюс и выразил надежду, что тогда Украина уже станет членом ЕС.

Польша и Литва - "это реальные партнеры, которые будут пытаться помочь Украине открыть эту дверь" и мотивировать к этому другие страны, отметил Кубиюс.

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Он также добавил: "Если мы не используем эти возможности, то следующее "окно" откроется в 2041 году, когда Литва будет председательствовать в ЕС, а Польша будет председательствовать лишь в 2039 году".