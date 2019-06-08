Проевропейская Майя Санду избрана премьер-министром Молдовы

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду избрана премьер-министром Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За соответствующее решение проголосовал 61 депутат. Лидер партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе стал вице-премьером и министром внутренних дел.

Министром иностранных дел и европейской интеграции избран Нику Попеску.

Депутаты из проевропейского блока ACUM (куда входят партии Сандуи и Нэстасе), а также Партии социалистов, 8 июня подписали коалиционное соглашение, по которому разделили должности спикера парламента и главы правительства, и договорились о еще ряде решений.

После того, как депутаты избрали руководство парламента, появилось срочное решение Конституционного суда, который признал избрание неконституционным, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

Однако депутаты приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством.

В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражения вотума недоверия Конституционному суду.

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.