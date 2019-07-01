Финляндия начинает председательство в Совете ЕС
Финляндия третий раз взяла на себя председательство в ЕС, которое начинается в понедельник и продлится до конца 2019 года.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Финляндия, которая начинает председательство после Румынии, сосредоточится на Brexit, миграции на Западных Балканах, а также на проблеме климата.
Приоритетными направлениями президентства Финляндии является укрепление общих ценностей и верховенства права, повышение конкурентоспособности и социальной привлекательности ЕС, укрепление позиции ЕС как мирового лидера в сфере климатических усилий и обеспечения всесторонней безопасности граждан.
"ЕС должен способствовать многосторонним решениям и усиливать свой вклад в предотвращение конфликтов", - говорится в программе финского председательства.
"Пришло время дать оценку стратегии внутренней безопасности ЕС, чтобы определить ее сильные аспекты и аспекты, которые следует развивать. Необходимо идентифицировать новые угрозы для внутренней безопасности, чтобы усилить возможности ЕС реагировать на них. В ходе этой оценки нужно напомнить, что внутренняя и внешняя безопасность все более и более связаны. ЕС должен подготовиться противостоять единым фронтом будущим угрозам", - отмечают в Финляндии.
Председательство в Совете ЕС осуществляется поочередно каждым государством-членом на срок шесть месяцев. В этот полугодовой период соответствующая страна Евросоюза председательствует на заседаниях советов различного профиля, кроме Совета ЕС по иностранным делам, ведет подготовку и обсуждение с Еврокомиссией и Европарламентом законопроектов ЕС, и организует различные мероприятия.
Хорватия возьмет на себя председательство в ЕС в начале 2020 года.