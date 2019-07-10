Глава МИД Британии ответил Трампу на "пренебрежительное" заявление о Мэй

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ответил во вторник Дональду Трампу на критику британского посла в Соединенных Штатах и ​​премьер-министра Терезы Мэй.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хант сделал заявление в ответ на последнюю словесную атаку Трампа против Мэй и посла Кима Даррока, который в выложенной в СМИ дипломатической переписке называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным".

В серии твитов Трамп раскритиковал Мэй за ее стратегию по Brexit, заявив, что она создала "беспорядок". Он также заявил в понедельник, что Белый дом больше не будет работать с Дарроком.

Хант написал, что комментарии Трампа "являются пренебрежительными и ложными относительно нашего премьер-министра и моей страны".

Хант заявил, что американские дипломаты дают свои частные мнения госсекретарю Майку Помпео, как и британские дипломаты сделали то же самое своим начальникам в Лондоне.

"Вы говорили, что британско-американский альянс является величайшим в истории, и я согласен. Но союзники должны относиться друг к другу с уважением, как и Тереза ​​Мэй всегда делала это по отношению к вам", - отметил Хант.

"Послы назначаются правительством Великобритании, и если я стану премьером, наш посол останется", - добавил он.

Хант ведет борьбу со своим предшественником, экс-министром иностранных дел Борисом Джонсоном, за пост премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов.