Германия — Восточной Европе: ускорьте реформы или потеряете населения

Государственный министр Германии по делам Европы считает, если Восточная Европа не ускорит реформы, то рискует столкнуться с массовой эмиграцией молодежи, которая будет искать лучшей жизни в Западной Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

С таким заявлением Михаэль Рот выступил в Батуми, где проходила международная конференция, посвященная десятой годовщине Восточного партнерства — инициативы ЕС, которая охватывает Грузию, Украину, Молдову, Беларусь, Армению и Азербайджан.

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Рот встретился с представителями гражданского общества Грузии, которые сказали, что чувствуют себя забытыми в Европе. Он заявил, что в восточноевропейских государствах есть два варианта.

"Первый: мы ускоряем процесс реформ в Восточной Европе, также здесь, в Грузии. А второй — все молодое поколение покидает страну и приезжает в Европу, или в Германию", - сказал министр.

"Сегодня утром я встретился со стажером, который работает в МИД Грузии. Он сказал мне, что все его друзья, все они живут, работают и учатся в Германии. Это хорошо для нас, но этот отток мозгов является катастрофой для этой замечательной, красивой страны", - сказал Рот.