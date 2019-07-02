Париж запретил въезд в город старым дизельным авто

Париж ввел запрет на въезд в город в будние дни для старых дизельных автомобилей, чтобы улучшить качество воздуха и снизить смертность от загрязнения твердыми частицами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 июля, дизельным автомобилям и грузовикам, выпущенным до 1 января 2006 года, запрещен въезд в Париж с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Также запрет распространяется на мотоциклы и трехколесные транспортные средства, выпущенные до 30 июня 2004 года.

Владельцам автомобилей за нарушение запрета грозит штраф в размере 68 евро, в то время как водители грузовика могут быть оштрафованы до 375 евро.

В целом под запрет попадают 2,7 миллиона транспортных средств, зарегистрированных в Париже и его пригородах.

Эти машины по-прежнему смогут ездить в пригороде, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но как только они пересекут кольцевую дорогу Парижа, они нарушат запрет.

Решение об ограничении въезда, принятое после публикации отчета, показывает, что уровень загрязнения в Париже выше, чем в любой другой столице ЕС.

Для соблюдения запрета будут использовать систему видеонаблюдения, чтобы записывать регистрационные номера, проверять возраст транспортных средств и отправлять штрафы.

К 2021 году введут новую систему, которая будет автоматически считывать регистрационные знаки и штрафовать.

Исследование, проведенное Французским национальным институтом здравоохранения, показало, что загрязнение твердыми частицами стало причиной около 2500 преждевременных смертей в Париже в год и еще около 4000 в пригородах.