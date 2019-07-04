Украинцы в Риме устроили митинг против визита Путина

В Риме община yкраинцев выступила против официального визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Остановим путинскую агрессию в Украине" - под таким лозунгом прошла манифестация украинцев в историческом центре Рима, на площади Бокка делла Верита. Полусотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home; "Путин, руки прочь от Украины!".

"Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит, будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", - отметил во время выступления участник акции Олесь Городецкий.

Российский президент 4 июля находится в Риме с официальным визитом. В Ватикане он провел свою третью встречу с папой Римским Франциском, на которую на час опоздал.

После встречи с Франциском он едет к президенту Италии Серджио Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте.

По случаю приезда российского президента на этот раз в Риме прибегли к небывалым мерам безопасности на земле и в воздухе: ограничили движение транспорта в центральном квартале более чем на 50 улиц, где также запрещено проведение любых манифестаций.

Акция украинцев состоялась возле исторического центра в известном туристическом месте, на площади Бокка делла Верита, которая не вошла в список закрытой зоны.

Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat. Вдоль маршрута кортежа размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.

Это вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин также опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

На следующий день после встречи с Путиным Франциск проведет переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви для обсуждения ситуации в Украине.