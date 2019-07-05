Пропагандистскому RT отказали в аккредитации на конференцию, которую проводит МИД Британии

Российской телекомпании RT, финансируемой правительством России, отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую проводит МИД Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД", - написала в Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Нам отказали в аккредитации на 'глобальную конференцию по свободе прессы', которую проводит Британский МИД.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 липня 2019 р.

"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Простите, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы - она ​​не для всех", - говорится в Telegram-канала RT.

Напомним, в декабре прошлого года британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания за игнорирование принципа беспристрастности в его программах.

В частности, правила были нарушены в программе, посвященной освещению дела Сергея и Юлии Скрипаль.