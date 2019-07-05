Пропагандистскому RT отказали в аккредитации на конференцию, которую проводит МИД Британии
Российской телекомпании RT, финансируемой правительством России, отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую проводит МИД Великобритании.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Нам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД", - написала в Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Нам отказали в аккредитации на 'глобальную конференцию по свободе прессы', которую проводит Британский МИД.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 липня 2019 р.
Ч.Т.Д.
"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Простите, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы - она не для всех", - говорится в Telegram-канала RT.
Напомним, в декабре прошлого года британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания за игнорирование принципа беспристрастности в его программах.
В частности, правила были нарушены в программе, посвященной освещению дела Сергея и Юлии Скрипаль.