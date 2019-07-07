Возглавляемое РФ наступление унесло жизни уже более 500 мирных сирийцев

По крайней мере 544 мирных жителей погибли и более двух тысяч получили ранения после того, как два месяца назад началось возглавляемое Россией наступление на последний бастион повстанцев на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в самом большом наступлении на части провинции Идлиб, находящейся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

Это ознаменовало наибольшую эскалацию войны между сирийским президентом Башаром аль-Асадом и его врагами с прошлого лета.

Сирийская сеть по правам человека (SNHR), которая подсчитывает жертвы и информирует различные агентства ООН, заявила, что среди 544 гражданских лиц, погибших в сотнях атак, осуществленных российскими самолетами и сирийской армией, было 130 детей. Еще 2117 человек получили ранения.

"Российские военные и ее сирийский союзник сознательно атакуют гражданских лиц с рекордным числом бомбардировок медицинских учреждений", - сказал председатель правления SNHR Фадель Абдул Ганы.

Москва заявила, что ее силы и сирийская армия отбиваются от террористических атак боевиков "Аль-Каиды", и обвинила повстанцев в разрушении соглашения о прекращении огня, согласованного в прошлом году между Турцией и Россией (часть группировок в регионе поддерживает Анкара).

В пятницу военные наблюдатели сообщили о гибели не менее 13 человек в результате авиаудара в поселке на северо-западе Сирии.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию предоставить подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.