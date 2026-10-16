Зеленский: Европа понимает, что пока Украина стоит, эскалация с Россией будет меньше

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Европа сплотилась вокруг поддержки Украины, поскольку понимает все риски.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что чувствует большую поддержку со стороны Европы, особенно в последний месяц. "Европа очень сплочена и понимает все риски. Потому что это риски не только для Украины", – отметил президент.

Он, в частности, упомянул об инцидентах с нарушением воздушного пространства стран ЕС российскими дронами, а также об инциденте с дроном в Лейпциге.

"Сегодня не обязательно вести сухопутную войну. Нарушение воздушного пространства – это уже вторжение. Россия тестирует. Уже 5–6 стран подверглись атакам дронов. Поэтому Европа понимает: пока Украина стоит – эскалация с Россией будет меньше. Это сегодня признают все, сто процентов", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не о выходе с Донбасса, а о существовании нашего государства.

"Мы стоим и боремся. А какая альтернатива? Нас уничтожат. Не все это ощущают, потому что Украина стоит", – отметил Зеленский.

"И если он (Путин) победит, сколько украинцев приедут в Европу? 20 миллионов?" – спросил он и добавил, что в случае падения Украины Европе будет угрожать нечто большее, чем несколько дронов в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что США не согласились на компромиссное предложение, при выполнении которого Украина могла бы прекратить удары по российским НПЗ.

Ранее Зеленский выражал опасения, что США могут пойти на другие энергетические соглашения с РФ после дизельного соглашения. Также президент Украины выражал разочарование позицией США и заявлял, что "больно, когда Трамп переходит на другую сторону".