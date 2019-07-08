ЕС заверил в сохранении санкций против России - Зеленский

Руководители Европейского союза заверили в дальнейшей поддержке Украины и продолжении санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Я рад был услышать от европейских друзей, что позиция по Российской Федерации остается четкой и неизменной: секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для наступления мира.

"Она должна продолжаться до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Зеленский.

Президент Европейского совета Дональд Туск во время своего выступления подтвердил, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Всего несколько дней назад ЕС единодушно продлил санкции против РФ еще на 6 месяцев. Санкции будут оставаться до полной имплементации Минских соглашений", - сказал он.